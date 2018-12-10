Şişli’de motosikletliye coplu saldırı kamerada

Şişli’de meydana gelen olayda kırmızı ışıkta geçtiği iddia edilen cip sürücüsü eşiyle birlikte yol kavgası yaşadığı motosiklet sürücüsüne saldırıda bulundu. Araçtan inerek motosiklete tekmeler savuran karı kocanın o anları motosikletlinin kask kamerasına yansıdı. Olay, 6 Aralık Perşembe günü Şişli’de meydana geldi. İddiaya göre kırmızı ışıkta geçen 34 GK 3391 plakalı cip sürücüsü, o esnada yolun karşısına geçmeye çalışan Çetin Çöne idaresindeki motosiklete çarptı. Çarpma sonrası ismi öğrenilemeyen cip sürücüsü ile motosiklet sürücüsü Çetin Çöne arasında sözlü tartışma yaşandı. O esnada cip içerisindeki sürücünün eşi araçtan inerek motosiklete tekmeler savurdu. Bir süre sonra araç sürücüsü de aracındaki copu alarak araçtan inerek motosiklet sürücüsü Çetin Çöne’ye saldırdı. Çevredeki vatandaşların araya girerek karı kocayı motosikletten uzaklaştırmaya çalıştı. Yaşanan o anlar kask kamerasına yansıdı Yaşanan o anlar motosiklet sürücüsü Çetin Çöne’nin kask kamerasına yansıyan görüntülerde, kırmızı ışıkta geçen cip sürücüsü motosiklete çarparak duruyor. Daha sonra eşi aracından inerek motosiklete tekme attığı başlıyor. Cip sürücüsü de aracından inerek elindeki cop ile motosiklet sürücüsüne saldırmaya başlıyor. Olayı gören vatandaşlar motosiklet sürücüsünü darp eden karı kocayı ayırmaya çalıştı. Motosiklet sürücüsü Çetin Çöne, aracın önüne geçerek aracın gitmesine izin vermediği görülüyor. Daha sonra vatandaşlar araya girmesiyle kavga son buldu.
Şişli’de motosikletliye coplu saldırı kamerada10 Aralık 2018, Pazartesi
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