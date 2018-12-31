Şişli'de kovalamaca kaza ile sonuçlandı... Dehşet dolu anlar! 31 Aralık 2018, Pazartesi

İstanbul Şişli'de bir sürücü, aracıyla kovaladığı kadının otomobiline çarparak kaza yapmasına neden oldu. Kazanın ardından öfkeli adamın sürükleyerek götürmeye çalıştığı kadın, çevredekilerin müdahalesiyle kurtarıldı.