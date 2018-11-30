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Şişli'de iş merkezinde yangın paniği

30 Kasım 2018, Cuma

İstanbul Şişli'de bulunan bir iş merkezinde sabah saatlerinde yangın çıktı. Yangın sırasında içeride mahsur kalan vatandaşlar itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.


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