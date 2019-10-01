Şişli’de 'insanlık ölmemiş' dedirten görüntü! Seferber oldular

Şişli’de kaza geçiren motosikletli için vatandaşlar seferber oldu. Vatandaşların yaralı motosikletliyi bir an olsun yalnız bırakmadığı o anlar kameralara yansıdı.
Şişli’de 'insanlık ölmemiş' dedirten görüntü! Seferber oldular01.10.2019 19:13
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