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Şişli’de 'insanlık ölmemiş' dedirten görüntü! Seferber oldular

01.10.2019 19:13

Şişli’de kaza geçiren motosikletli için vatandaşlar seferber oldu. Vatandaşların yaralı motosikletliyi bir an olsun yalnız bırakmadığı o anlar kameralara yansıdı.


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