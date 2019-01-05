İstanbul Şişli’de park halinde bulunan lüks bir aracın camını kıran hırsız, aracın vites topuzunu çaldı.
Şişli’de ilginç hırsızlık! Lüks araçtan bunu çaldı…05 Ocak 2019, Cumartesi
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