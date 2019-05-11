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Şişli'de feci kaza! Hurdaya dönen otomobilden burnu bile kanamadan kurtuldu

11.05.2019 06:56

İstanbul Şişli'de Dolmabahçe-Bomonti Tüneli çıkışında bir otomobilin bariyerlere girmesi sonucu meydana gelen kazada araç hurdaya döndü. Sürücü ise şans eseri kazayı burnu bile kanamadan atlattı.


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