Şişli'de feci kaza! Hurdaya dönen otomobilden burnu bile kanamadan kurtuldu 11.05.2019 06:56

İstanbul Şişli'de Dolmabahçe-Bomonti Tüneli çıkışında bir otomobilin bariyerlere girmesi sonucu meydana gelen kazada araç hurdaya döndü. Sürücü ise şans eseri kazayı burnu bile kanamadan atlattı.