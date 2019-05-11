Şişli'de feci kaza! Hurdaya dönen otomobilden burnu bile kanamadan kurtuldu

İstanbul Şişli'de Dolmabahçe-Bomonti Tüneli çıkışında bir otomobilin bariyerlere girmesi sonucu meydana gelen kazada araç hurdaya döndü. Sürücü ise şans eseri kazayı burnu bile kanamadan atlattı.
Şişli'de feci kaza! Hurdaya dönen otomobilden burnu bile kanamadan kurtuldu11.05.2019 06:56
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