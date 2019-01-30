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Şişli’de doğal gaz kaçağı apartman sakinlerini ayağa kaldırdı

29 Ocak 2019, Salı

Şişli’de bir apartmanın birinci katında meydana gelen doğal gaz kaçağı apartman sakinlerini ayağa kaldırdı. Koku gelen daireden kimsenin kapıyı açmaması ise kısa süreli paniğe neden oldu.


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