Haberler Web TV Şişli Endüstri Meslek Lisesi'nin bahçesinde yangın

Şişli Endüstri Meslek Lisesi'nin bahçesinde yangın

09.02.2019 10:31

İstanbul'da Şişli Endüstri Meslek Lisesi bahçesinde bulunan prefabrik atölyelerde yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor.


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber Videoları