Sisi'nin kabusu olan Muhammed Ali'den yeni paylaşım: "Peşimdeler, eğer öldürülürsem..." 24.09.2019 17:07

İspanya'da sürgün olarak yaşayan Sisi karşıtı Mısırlı iş adamı Muhammed Ali, sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla halkın sokağa çıkmasını sağlamıştı. Muhammed Ali, yaptığı yeni paylaşımda tehlikede olduğunu söyledi. Ali, Mısır istihbaratının peşinde olduğunu söyledi. Ali, öldürülmek istendiğini, öldürülürse bundan İspanya makamlarının sorumlu olduğunu belirtti.

Mısır'da darbeci Sisi karşıtı protestoları ateşleyen, İspanya'da sürgünde yaşayan işadamı Muhammed Ali, Mısır istihbaratının kendisini öldürmeye çalıştığını söyledi. Ali, kendisini korumadığı gerekçesiyle öldürülürse, bundan İspanya makamlarının sorumlu olacağını söyledi.

Mısır'da bu günlerde 2011'de Hüsnü Mübarek'in devrilmesiyle sonuçlanan Tahrir Meydanı protestolarını hatırlatırlatan şeyler yaşanıyor. Protestolar devam ederken Mısır yönetimi de harekete geçmiş durumda.

MUHAMMED ALİ'NİN VATANDAŞLIĞI İPTAL EDİLMEK İSTENİYOR

Bu kapsamda Mısır'daki protestoları ateşleyen Muhammed Ali'nin Mısır vatandaşlığı iptal edilmek isteniyor.

Middle East Monitor'un haberine göre Mısırlı avukat Leila Maklad, aktör, film yapımcısı ve müteahhit Muhammed Ali Abdel Khaleq'in vatandaşlığının iptali için savcılığa başvurdu. Gerekçe olarak "Ali'nin Mısır ordusuna hakaret etmesi ve Mısır devletinin politik önderliğine karşı gösteriler düzenlemek üzere çağrı yapması" gösterildi.

Avukat Maklad, "Mısır ordusu komutanları hakkında söylentiler yaydı, Mısırlılara ve siyasi liderliğe karşı iğrenç yayınlar yaptı. Ali ülkede kaos yaratmak için yanlış ve yanıltıcı haberler paylaştı" dedi.

Mısır yasalarına göre, ülke dışında yaşayan ve Mısır'a zarar vermeye çalışan kişilerin vatandaşlıkları iptal edilebilir.

"İSTİHBARAT PEŞİMDE"

Öte yandan "Mohamed Ali Secrets" isimli Facebook sayfasından paylaşımlar yaşan Muhammed Ali, 23 Eylül akşamı paylaştığı bir videoda Mısır istihbaratının peşinde olduğunu söyledi. Ali, öldürülmek istendiğini, öldürülürse bundna İspanya makamlarının sorumlu olduğunu belirtti.