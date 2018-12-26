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Şişen batarya telefoncunun elinde patladı

26 Aralık 2018, Çarşamba

Bursa’nın Yenişehir ilçesinde cep telefonu ve bilgisayar tamiri iş yerinde patlayan telefon bataryası yürekleri ağızlara getirdi. Alev alan bataryanın patlamasıyla panik yaşandı.


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