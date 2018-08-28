Yol Durumu

Sırtındaki un çuvalıyla yolun karşısına geçerken öldü

28 Ağustos 2018, Salı

Denizliİ'nin Kale ilçesinde, sırtındaki un çuvalıyla yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı 55 yaşındaki Mehmet Ali Meydan, kaldırıldığı hastanede öldü. Kaza anı bir işyerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi.

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