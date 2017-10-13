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Sırp bakandan 'Osman Aga' türküsü

11 Ekim 2017, Çarşamba
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Sırbistan ziyareti sırasında düzenlenen yemekte, Sırp bakan Ivica Dacic Türkçe türkü söyledi.
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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birsu birsu

şahane, keşke bütün siyasiler, siyaseti, dolayısıyla dünyayı çirkinleştireceğine, güzelleştirse.

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cevapla 11.10.2017 08:38
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