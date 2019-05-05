Bölgede devam eden operasyonlarda, teröristlerle çıkan çatışmada 2 asker şehit oldu. Hava harekatı ile desteklenen operasyonlar devam ediyor.
Şırnak'tan acı haber: 2 asker şehit05.05.2019 20:28
- Şırnak'tan acı haber: 2 asker şehit
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