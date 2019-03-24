Şırnak'tan acı haber! 1 asker şehit, 20 asker yaralı

Şırnak Silopi'de askerleri taşıyan bir aracın devrilmesi sonucu 1 asker şehit olurken, 20 asker ise yaralandı. Yaralı askerler bölge hastanelerinde tedavi altına alındı.
Şırnak'tan acı haber! 1 asker şehit, 20 asker yaralı24.03.2019 13:19
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