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Şırnak'tan acı haber: 1 asker şehit

07.05.2019 11:41

Şırnak'ın Gabar Dağı bölgesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 1 asker şehit düştü, bir PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.


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