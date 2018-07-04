Şırnak'ta yakalanan teröristler böyle getirildi! 03 Temmuz 2018, Salı

Terörle mücadele kapsamında Şırnak'ta gerçekleştirilen operasyonda bazı teröristler ölü ele geçirilirken bazıları da sağ yakalandı. Sağ yakalanan teröristler getirilirken böyle görüntülendi.