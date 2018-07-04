Terörle mücadele kapsamında Şırnak'ta gerçekleştirilen operasyonda bazı teröristler ölü ele geçirilirken bazıları da sağ yakalandı. Sağ yakalanan teröristler getirilirken böyle görüntülendi.
Şırnak'ta yakalanan teröristler böyle getirildi!03 Temmuz 2018, Salı
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