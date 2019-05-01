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Şırnak'ta PKK'nın inine girildi! Hepsi yok edildi

01.05.2019 11:01

Şırnak İl Jandarma Komutanlığı tarafından düzenlenen operasyonda, Cudi Dağı bölgesinde teröristlerin depo olarak kullandıkları 3 katlı bir mağarada çok sayıda mühimmat ele geçirildi.


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