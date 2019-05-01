Şırnak'ta PKK'nın inine girildi! Hepsi yok edildi 01.05.2019 11:01

Şırnak İl Jandarma Komutanlığı tarafından düzenlenen operasyonda, Cudi Dağı bölgesinde teröristlerin depo olarak kullandıkları 3 katlı bir mağarada çok sayıda mühimmat ele geçirildi.