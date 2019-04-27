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Şırnak'ta, PKK'nın 36 Sığınağı İmha Edildi

27.04.2019 11:25

Şırnak'ta, PKK'nın 36 sığınağı imha edildiŞırnak'ın Bestler-Dereler bölgesinde güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonda terör örgütü PKK'lı teröristlerin kullandığı, içerisinde helikopter mühimmatı ve patlayıcıların bulunduğu tespit edilen 36 sığınak kullanılamaz hale getirildi.


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