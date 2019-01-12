Şırnak'ta kar kalınlığı 2 metreye ulaştı! Mehmetçik imdatlarına yetişti 12 Ocak 2019, Cumartesi

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde yer yer 2 metreye ulaşan kar kalınlığından dolayı köy yolları ulaşıma kapandığı için hastaneye ulaşamayan 64 yaşındaki hastanın imdadına Mehmetçik helikopterle yetişti. Kar dolayısıyla yolları kapalı olan bölgeye helikopterle ulaşan Mehmetçik, düşüp kolunu kıran 64 yaşındaki hastayı Şırnak Devlet Hastanesine sevk etti.