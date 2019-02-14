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Şırnak'ta düzenlenen 'Şehit Faruk Yüksel' operasyonuna dair görüntüler ortaya çıktı! İnlerine girildi, yerle bir edildi

14.02.2019 19:28

Şırnak'ta düzenlenen 'Şehit Faruk Yüksel' operasyonuna dair görüntüler ortaya çıktı. Operasyonda terör örgütü PKK'ya ait sığınaklar imha edildi. 12 Şubat'ta başlayan operasyon henüz devam ederken sığınaklarda da aramalar sürüyor. İşte komandoların sığınağın içerisinde arama yaparken kaydettiği görüntüler...


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