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Şırnak'ta duygulandıran görüntü! 15 yaşındaki çocuk, Başkan Erdoğan'ın kirlenen afişini temizledi

18.02.2019 11:35

Şırnak’ın Uludere ilçesinde bir çocuk, üzerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın resminin bulunduğu afişin kirlendiğini gördü. Demir çubuklara tutunarak afişe ulaşan çocuk eline aldığı bezle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın resminin bulunduğu bölümü temizledi.


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