PKK'nın Şırnak'ta patlayıcı yüklü drone ile saldırı girişimi son anda önlendi. Saldırı anına ait görüntüler ilk kez A Haber ekranlarında yayınlandı.Terör örgütü bul saldırı ile neyi amaçladı? A Haber Yurt Haberler Müdürü Kerim Ulak tüm detayları canlı yayında aktardı.
Şırnak'ta drone ile saldırı girişimi son anda önlendi! İşte o görüntüler11 Kasım 2018, Pazar
- Şırnak'ta drone ile saldırı girişimi son anda önlendi! İşte o görüntüler
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