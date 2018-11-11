Şırnak'ta drone ile saldırı girişimi son anda önlendi! İşte o görüntüler 11 Kasım 2018, Pazar

PKK'nın Şırnak'ta patlayıcı yüklü drone ile saldırı girişimi son anda önlendi. Saldırı anına ait görüntüler ilk kez A Haber ekranlarında yayınlandı.Terör örgütü bul saldırı ile neyi amaçladı? A Haber Yurt Haberler Müdürü Kerim Ulak tüm detayları canlı yayında aktardı.