Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde, Habur Çayı'na düşen kuzeni Jehat Ecer'i (11) kurtarmak için suya giren Mustafa Ecer (20) akıntıya kapılarak hayatını kaybetti. Kayıp Jehat Ecer'i arama çalışmalarına havanın kararması üzerine ara verildi.
Şırnak'ta akıntıya kapılan kardeşini kurtarmak isterken boğuldu15.06.2019 22:34
- Şırnak'ta akıntıya kapılan kardeşini kurtarmak isterken boğuldu
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