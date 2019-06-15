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Şırnak'ta akıntıya kapılan kardeşini kurtarmak isterken boğuldu

15.06.2019 22:34

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde, Habur Çayı'na düşen kuzeni Jehat Ecer'i (11) kurtarmak için suya giren Mustafa Ecer (20) akıntıya kapılarak hayatını kaybetti. Kayıp Jehat Ecer'i arama çalışmalarına havanın kararması üzerine ara verildi.


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