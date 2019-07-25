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Şırnak'ta 2 mağarada çok sayıda mühimmat ele geçirildi

25.07.2019 10:18

Şırnak'ın Kırmızı Yayla bölgesinde güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonda PKK'lı teröristlerin kullandığı 2 mağara kullanılmaz hale getirilirken, çok sayıda mühimmat ele geçirildi.


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