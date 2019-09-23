Şırnak Beytüşşebap'ta 9 terörist etkisiz hale getirildi 23.09.2019 10:22

Son dakika haberine göre İçişleri Bakanlığı, Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesi kırsalında polis ve jandarma ekiplerinin ortak gerçekleştirdiği hava destekli operasyonda, 9 teröristin silahları ile birlikte etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesi kırsalında gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 7 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, iç güvenlik operasyonları kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığınca Beytüşşebap ilçesi kırsalına hava destekli operasyon düzenlendi.

PKK'YA AĞIR DARBE

Operasyonda 7 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.

Bölgede operasyonların sürdüğü bildirildi.

2 TERÖRİST DAHA ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, iç güvenlik operasyonları kapsamında, emniyet ve jandarma ekiplerince Beytüşşebap ilçesi kırsalına gerçekleştirilen operasyonda 2 terörist daha etkisiz hale getirildi.

Sabah saatlerinde 7 teröristin etkisiz hale getirildiği açıklanmıştı. Böylece operasyonda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 9'a yükseldi.

Bölgede operasyonlar sürüyor.