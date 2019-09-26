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Sirkeci'de vatandaşların depremden kaçış anı kamerada

26.09.2019 17:37

İstanbul Silivri açıklarında 5,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Paniğe kapılan vatandaşlar sokaklara döküldü, bazı binalar hasar gördü. Deprem sırasında Sirkeci Tahtakale İş Hanı'nda bulunan vatandaşların yaşadığı korku güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde vatandaşların panik içinde depremden kaçtığı anlar yer alıyor.


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