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Şirinevler'de yangın paniği

16 Kasım 2018, Cuma

Şirinevler'de bir AVM'de yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi yönlendirildi.


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