Şirinevler'de bir genç metrobüsün altında kaldı 11.08.2019 16:46

Şirinevler metrobüs durağında dengesini kaybeden bir genç metrobüs yoluna düşerek aracın altında kaldı. Vatandaşların yardımıyla çıkarılan yaralı genç sağlık ekiplerine teslim edildi. Olay yerinde incelemelerini yapan polis ekipleri kaza ile ilgili çalışma başlattı.