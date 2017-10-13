Yol Durumu

Sırbistan Cumhurbaşkanı saatlerce Erdoğan'ı bekledi

10 Ekim 2017, Salı
Sırbistan Cumhurbaşkanı Vuciç, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı karşılamak için saatlerce heyetiyle birlikte havaalanında beklediğini söyledi.
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