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Sır perdesi aralandı... Altından 'dedikodu' çıktı

17.04.2019 19:46

Kastamonu’nun Tosya ilçesinde geçtiğimiz Ağustos ayında iki gencin hayatını kaybettiği, 1 gencinde ağır yaralandığı olayın ‘dedikodu’ yüzünden işlendiği ortaya çıktı. Duruşmada savunma yapan katil zanlısı, "Geç kalsaydım belki onlar bizi vuracaktı” dedi.


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