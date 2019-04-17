Sır perdesi aralandı... Altından 'dedikodu' çıktı

Kastamonu’nun Tosya ilçesinde geçtiğimiz Ağustos ayında iki gencin hayatını kaybettiği, 1 gencinde ağır yaralandığı olayın ‘dedikodu’ yüzünden işlendiği ortaya çıktı. Duruşmada savunma yapan katil zanlısı, "Geç kalsaydım belki onlar bizi vuracaktı” dedi.
Sır perdesi aralandı... Altından 'dedikodu' çıktı17.04.2019 19:46
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