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Sinop'ta nükleer santral kurulacak alan havadan görüntülendi

08 Ocak 2018, Pazartesi
Japon-Fransız ortaklığıyla Türkiye'de hayata geçirilecek olan ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Fransız mevkidaşı Macron görüşmesinde de ele alınan 'Sinop Nükleer Santrali'nin kurulacağı alan havadan görüntülendi.
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