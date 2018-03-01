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Sinop'ta kuru yük gemisinde patlama

28 Şubat 2018, Çarşamba

Sinop limanına fırtına dolayısıyla yanaşan bir kuru yük gemisinde patlama meydana geldi. Büyük bir gürültü ile sarsılan limandaki vatandaşlar durumu hemen polise bildirdi. Limana çok sayıda ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Ayrıca AFAD ekipleri de bölgeye geldi.

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