Sınırın sıfır noktasına gece yarısı dikkat çeken hareketlilik!

Sınırın sıfır noktasındaki Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine askeri araç sevkiyatı yapıldı.
Şanlıurfa 20. Zırhlı Tugay Komutanlığından çıkan askeri araçlar, Akçakale ilçesindeki 3. Hudut Alay Komutanlığına geldi.
Fıratın doğusuna yönelik yapılması muhtemel sınır ötesi terör operasyonu öncesi Şanlıurfa 20. Zırhlı Tugay Komutanlığından çıkan 15 araçlık askeri konvoy gece saat 23.00'da Akçakale ilçesine ulaştı. Askeri araçların ilçeye gelişi geniş güvenlik önlemleri içerisinde oldu. Araçlar 3. Hudut Alay komutanlığına alındı.
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