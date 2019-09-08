Sınırda sıcak gelişme! ABD ile müşterek kara devriyesi başladı

Son dakika haberine göre Suriye'de Fırat'ın doğusunda güvenli bölge uygulamaları kapsamında Türk ve ABD askerince gerçekleştirilecek ilk ortak kara devriyesi başladı.
Son dakika haberi... Suriye'de Fırat'ın doğusunda güvenli bölge uygulamaları kapsamında Türk ve ABD askerince gerçekleştirilecek ilk ortak kara devriyesi başladı. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, cuma günü 3 ortak uçuş devriyesinin ardından bugün kara devriyesinin yapılacağını açıklamıştı.
SEVKİYAT YAPILDI
Ortak devriyenin başlamasından saatler önce Şanlıurfa'nın Suriye sınırında bulunan Akçakale ilçesine, zırhlı araç sevkiyatı yapıldı. Şanlıurfa'daki 20'nci Zırhlı Tugay Komutanlığı'ndan yola çıkan zırhlı araçlardan oluşan askeri konvoy gece saatlerinde Akçakale'ye ulaştı.
KARAKOLLARA KONUŞLANDIRILACAK
Konvoydaki araçların sınır karakollarına konuşlandırılacağı bildirildi. Öte yandan Batı illerinden gelen askeri araçların ise Tugay Komutanlığı'na gelişleri devam ediyor.
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