Sınırda hareketli anlar! Komando takviyesi yapıldı

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye sınırındaki askeri birliklere zırhlı personel taşıyıcısı ve komando takviyesi yapıldı.
Çeşitli bölgelerden Hatay'ın Reyhanlı ve Kırıkhan ilçesine zırhlı araçlarla sevk edilen çok sayıda komando, geniş güvenlik önlemleri altında sınırbirliklerine hareket etti.
Komandoların sınır birliklerine takviye amaçlı gönderildiği öğrenildi.
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