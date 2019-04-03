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Sınıra komando takviyesi

03.04.2019 17:01

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye sınırındaki askeri birliklere komando takviyesi yapıldı.


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