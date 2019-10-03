ABD Fırat’ın doğusuyla ilgili verdiği sözleri yerine getirmedi ve Başkan Erdoğan PKK-PYD’nin sınır bölgelerinden çekilmemesi üzerine “Bir gece ansızın gelebiliriz” mesajı vermişti. Bu doğrultuda Türk Silahlı Kuvvetleri sınır hattında hazırlıklarını tamamlıyor. TSK, askerlerimizin giriş yapacakları noktaları belirledi. Askeri araçların yol açma çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. A Haber Yurt Haberler Müdürü Kerim Ulak zırhlı iş makinelerini kullanan bir Mehmetçik’e mikrofon uzattı. Samimi açıklamalarda bulunan askerin mesajı dikkat çekti.
Sınır hattında Mehmetçik'ten dikkat çeken mesaj (Video)03.10.2019 14:23
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