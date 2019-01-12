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Sınır hattında kritik toplantı!

12 Ocak 2019, Cumartesi

Milli Savunma Bakanı Akar, Genelkurmay Başkanı Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Dündar ve MİT Başkanı Fidan sınır hattında bir araya geldi.


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