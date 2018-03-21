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Sincar'ın stratejik önemi ne?

20 Mart 2018, Salı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Sincar operasyonunun sinyallerini verdikten sonra bölgenin stratejik önemi tartışılmaya başlandı. Peki Sincar'ın stratejik önemi ne? Operasyon alanı nasıl genişleyecek? Orhan Sali A Haber stüdyolarında anlattı.

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