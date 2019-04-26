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Sınav sorularını çalan FETÖ'cülere operasyon

26.04.2019 11:52

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, sınav sorularının örgüt üyelerine sızdırıldığı gerekçesiyle yürütülen soruşturma kapsamında 41 kişi hakkında gözaltı kararı çıkardı - Şu ana kadar şüphelilerden 12'si yakalandı.


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