Haberler Web TV Sinan Akçıl'dan Burcu Kıratlı'ya çelenk

Sinan Akçıl'dan Burcu Kıratlı'ya çelenk

29 Kasım 2018, Perşembe

Şarkıcı Sinan Akçıl sevgilisi Burcu Kıratlı'ya çelenk hediye etti.


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber Videoları