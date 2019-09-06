Sinan Akçıl ile Burcu Kıratlı'dan son dakika haberi geldi. Geçtiğimiz Ocak ayında ani bir kararla Amsterdam'da evlenen Burcu - Sinan çifti Beykoz Adliyesi'nde tek celsede boşandı. Boşanmanın ardından Sinan Akçıl adliye çıkışında görüntülendi. Muhabirlerin sorularına verdiği yanıtla dikkat çeken Sinan Akçıl'ın gergin ve keyifsiz hali dikkat çekti.
Sinan Akçıl ile Burcu Kıratlı boşandı! Sinan Akçıl'ın adliye çıkışında verdiği cevaplar dikkat çekti (Video)06.09.2019 16:23
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- Sinan Akçıl ile Burcu Kıratlı boşandı! Sinan Akçıl'ın adliye çıkışında verdiği cevaplar dikkat çekti (Video)
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