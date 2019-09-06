Haberler Web TV Sinan Akçıl ile Burcu Kıratlı boşandı! Sinan Akçıl'ın adliye çıkışında verdiği cevaplar dikkat çekti (Video)

Sinan Akçıl ile Burcu Kıratlı boşandı! Sinan Akçıl'ın adliye çıkışında verdiği cevaplar dikkat çekti (Video)

06.09.2019 16:23

Sinan Akçıl ile Burcu Kıratlı'dan son dakika haberi geldi. Geçtiğimiz Ocak ayında ani bir kararla Amsterdam'da evlenen Burcu - Sinan çifti Beykoz Adliyesi'nde tek celsede boşandı. Boşanmanın ardından Sinan Akçıl adliye çıkışında görüntülendi. Muhabirlerin sorularına verdiği yanıtla dikkat çeken Sinan Akçıl'ın gergin ve keyifsiz hali dikkat çekti.


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haber Videoları