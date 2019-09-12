Sinan Akçıl ile boşanan Burcu Kıratlı'dan çok konuşulan poz: Yıldızlar yanında sönük kalır! 12.09.2019 15:52

Burcu Kıratlı ile Sinan Akçıl çift, geçtiğimiz Ocak ayında sürpriz bir şekilde Amsterdam'da evlenmiş ancak ikilinin evliliği geçtiğimiz hafta tek celsede sonlanmıştı. Adliye çıkışında muhabirlerin sorularını yanıtlayan Sinan Akçıl'ın keyifsiz halleri dikkat çekmiş ancak evliliklerinin bitmesinin nedeni hakkında net bir açıklama yapmamıştı. Günler sonra Burcu Kıratlı'dan yaşam belirtisi geldi. 30 yaşındaki Burcu Kıratlı, Instagram hesabından resim yaparken çekildiği videoyu yayınlandı. Kıratlı'nın paylaşımı kısa sürede binlerce yorum ve beğeni aldı. Oyuncunun güzelliğine iltifatta bulunan hayranları "Yıldızlar yanında sönük kalır" şeklinde yorumlar yaptı.