Burcu Kıratlı ile Sinan Akçıl çift, geçtiğimiz Ocak ayında sürpriz bir şekilde Amsterdam'da evlenmiş ancak ikilinin evliliği geçtiğimiz hafta tek celsede sonlanmıştı. Adliye çıkışında muhabirlerin sorularını yanıtlayan Sinan Akçıl'ın keyifsiz halleri dikkat çekmiş ancak evliliklerinin bitmesinin nedeni hakkında net bir açıklama yapmamıştı. Günler sonra Burcu Kıratlı'dan yaşam belirtisi geldi. 30 yaşındaki Burcu Kıratlı, Instagram hesabından resim yaparken çekildiği videoyu yayınlandı. Kıratlı'nın paylaşımı kısa sürede binlerce yorum ve beğeni aldı. Oyuncunun güzelliğine iltifatta bulunan hayranları "Yıldızlar yanında sönük kalır" şeklinde yorumlar yaptı.
Sinan Akçıl ile boşanan Burcu Kıratlı'dan çok konuşulan poz: Yıldızlar yanında sönük kalır!12.09.2019 15:52
- Müge Anlı canlı yayınında babasını öldürdüğünü itiraf eden kız hakkında karar! 12 Eylül Müge Anlı ile Tatlı Sert tek parça izle!
- Müge Anlı Bursa'daki kadın cinayeti vahşetiyle ilgili şok detaylar! 48 Yaşındaki Tülin Beygirci'yi kim neden öldürdü?
- Fırat'ın doğusuna 4. hava devriyesi! Helikopterler peş peşe havalandı
- Sinan Akçıl ile boşanan Burcu Kıratlı'dan çok konuşulan poz: Yıldızlar yanında sönük kalır!
- HDP mağduru aileler isyan etti: Seçimden önce kapı kapı gezenler seçimden sonra ortada yok
- Son dakika: Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası dolar, euro ve altında son durum ne?
- Merkez Bankası faiz kararını açıkladı! Faiz oranı kaç oldu? Kredi faizleri ne oldu? (Video)
- İzmir Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy'un çifte maaş vurgunu
- Halk Ekmek'ten poşetli ürünlere yüzde 40 zam! İşte yeni zamlı Halk Ekmek fiyatları (Video)
- Son dakika: MHP Lideri Devlet Bahçeli yeni parti iddialarıyla ilgili konuştu: Türkiye düşmanlarına yarar (VİDEO)
- Piyasalar Merkez Bankası'nın faiz kararını bekliyor! Faiz oranları düşecek mi?
- Müge Anlı canlı yayınında babasını öldürdüğünü itiraf eden kız hakkında mahkeme kararı çıktı! Son dakika gelişmesi!
- Müge Anlı canlı yayınında babasını öldürdüğünü itiraf eden kız hakkında karar! 12 Eylül Müge Anlı ile Tatlı Sert tek parça izle!
- Müge Anlı Bursa'daki kadın cinayeti vahşetiyle ilgili şok detaylar! 48 Yaşındaki Tülin Beygirci'yi kim neden öldürdü?
- Fırat'ın doğusuna 4. hava devriyesi! Helikopterler peş peşe havalandı
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.