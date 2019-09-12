Haberler Web TV Sinan Akçıl ile boşanan Burcu Kıratlı'dan çok konuşulan poz: Yıldızlar yanında sönük kalır!

Sinan Akçıl ile boşanan Burcu Kıratlı'dan çok konuşulan poz: Yıldızlar yanında sönük kalır!

12.09.2019 15:52

Burcu Kıratlı ile Sinan Akçıl çift, geçtiğimiz Ocak ayında sürpriz bir şekilde Amsterdam'da evlenmiş ancak ikilinin evliliği geçtiğimiz hafta tek celsede sonlanmıştı. Adliye çıkışında muhabirlerin sorularını yanıtlayan Sinan Akçıl'ın keyifsiz halleri dikkat çekmiş ancak evliliklerinin bitmesinin nedeni hakkında net bir açıklama yapmamıştı. Günler sonra Burcu Kıratlı'dan yaşam belirtisi geldi. 30 yaşındaki Burcu Kıratlı, Instagram hesabından resim yaparken çekildiği videoyu yayınlandı. Kıratlı'nın paylaşımı kısa sürede binlerce yorum ve beğeni aldı. Oyuncunun güzelliğine iltifatta bulunan hayranları "Yıldızlar yanında sönük kalır" şeklinde yorumlar yaptı.


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haber Videoları