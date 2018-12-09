Silivri'de arkadaşlarıyla sokakta yürüyen 16 yaşındaki Savaş A. pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğradı. Sığındığı marketteki esnaf tarafından yaralı olarak kurtarılan genç, hastaneye kaldırıldı. Köpeğin saldırı anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.
Silivri'de Pitbull dehşeti kamerada!09 Aralık 2018, Pazar
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