Silivri’de feci kaza! Ölü ve yaralılar var 03.11.2019 22:27

Silivri D100 Karayolunda bir otomobil sürücünün kontrolünden çıkarak bariyerlere saplandı. Kazada aynı aileden 1’i çocuk 2 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı. Hayatını kaybeden çocuğun ikizi ise kazayı yaralı olarak atlattı.