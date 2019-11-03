Silivri’de feci kaza! Ölü ve yaralılar var

Silivri D100 Karayolunda bir otomobil sürücünün kontrolünden çıkarak bariyerlere saplandı. Kazada aynı aileden 1’i çocuk 2 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı. Hayatını kaybeden çocuğun ikizi ise kazayı yaralı olarak atlattı.
Silivri D100 Karayolunda bir otomobil sürücünün kontrolünden çıkarak bariyerlere saplandı. Kazada aynı aileden 1'i çocuk 2 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı. Hayatını kaybeden çocuğun ikizi ise kazayı yaralı olarak atlattı.
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