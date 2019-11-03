Haberler Web TV Silivri’de feci kaza! Ölü ve yaralılar var

Silivri’de feci kaza! Ölü ve yaralılar var

03.11.2019 22:27

Silivri D100 Karayolunda bir otomobil sürücünün kontrolünden çıkarak bariyerlere saplandı. Kazada aynı aileden 1’i çocuk 2 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı. Hayatını kaybeden çocuğun ikizi ise kazayı yaralı olarak atlattı.


Silivri D100 Karayolunda bir otomobil sürücünün kontrolünden çıkarak bariyerlere saplandı. Kazada aynı aileden 1'i çocuk 2 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı. Hayatını kaybeden çocuğun ikizi ise kazayı yaralı olarak atlattı.
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haber Videoları