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Şili’de facia! Uçak evlerin üzerine düştü: 6 kişi öldü

17.04.2019 12:05

Şili'nin güneyinde, X. Los Lagos bölgesinde bulanan Puerto Montt şehrinde küçük bir uçak, iki evin üzerine düştü. Uçaktaki 6 kişi hayatını kaybetti.


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