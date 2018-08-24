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Şile'den acı haber geldi

24 Ağustos 2018, Cuma

Şile'de denize girdikten sonra kaybolan 24 yaşındaki Suriyeli gencin cansız bedeni bulundu.

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