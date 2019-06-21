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Şile'de denizde çıkan hortum korkuttu! O anlar kamerada (Video)

21.06.2019 11:07

Şile'de sabah saatlerinde çıkan hortum korkuttu. Cep telefonu kamerasıyla görüntülen hortum bir süre sonra ortadan kayboldu.


İstanbul'un Karadeniz'e yakın ilçelerinde sabah saatlerinde etkili olan yağışla birlikte hortum ortaya çıktı. Şile Karacaköy açıklarında çıkan iki hortum cep telefonu kameralarınca kaydedildi. Hortum kıyıya gelmeden kaybolurken, vatandaşlar panik yaşadı.
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