Haberler Web TV Şile Otoyolu'nda kaza! Ölü ve yaralılar var

Şile Otoyolu'nda kaza! Ölü ve yaralılar var

21.07.2019 04:36

Şile Otoyolu Alemdağ Mevkii Şile istikametinde bir minibüsle otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi öldü, kazada yaralılar ise hastaneye kaldırıldı.


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haber Videoları