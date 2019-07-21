Şile Otoyolu'nda kaza! Ölü ve yaralılar var

Şile Otoyolu Alemdağ Mevkii Şile istikametinde bir minibüsle otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi öldü, kazada yaralılar ise hastaneye kaldırıldı.
Şile Otoyolu'nda kaza! Ölü ve yaralılar var21.07.2019 04:36
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