Sıla'yı zor durumda bırakacak video! Ahmet Kural mahkemeye sundu... 30 Kasım 2018, Cuma

Sıla-Ahmet Kural davasında flaş gelişme. Ahmet Kural'ın savcılığa delil olarak sunduğu görüntülerde Sıla, yaşanan olaydan 18 saat sonra bir arkadaşının evinde şarkı söyleyerek eğleniyor. Görüntülerde darp izi ise görülmüyor.







Kanal D'nin haberine göre Ahmet Kural'ın savcılığa delil olarak sunduğu videoda Sıla, yaşanan olaydan 18 saat sonra bir arkadaşının evinde şarkı söyleyerek eğleniyor. Bu görüntülerde Sıla'nın iddia ettiği gibi darp izleri görülmüyor.















